Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Diebstahl eines Radladers - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (29.10.2025) 17:00 Uhr und Montag (03.11.2025) 10:00 Uhr einen Radlader in der Mathilde-Planck-Straße in Löchgau. Der Radlader der Marke Kramer war verschlossen auf einer dortigen Baustelle abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Gefährt auf einen Anhänger geladen und abtransportiert wurde. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Besigheim unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

