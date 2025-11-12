PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand in der Brunnenstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend (11.11.2025) in der Brunnenstraße in Böblingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Nachbar hatte gegen 19.15 Uhr einen Knall gehört und anschließend den Brand entdeckt. Mutmaßlich breiteten sich die Flammen auf einem Balkon im Erdgeschoss aus, worauf Fensterscheiben im dortigen Bereich aufgrund der Hitze zerbarsten. Im weiteren Verlauf dürfte es im Inneren der Wohnung zu einer Verpuffung gekommen sein. Das betroffene Wohnhaus sowie zwei weitere benachbarte Gebäude wurden geräumt. Etwa 28 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Brunnenstraße musste im Zuge der Einsatzmaßnahmen bis etwa 23:00 Uhr vollgesperrt werden. Bis auf die betreffende Wohnung blieben die übrigen Wohnräume im Haus intakt und konnten am Abend auch wieder frei gegeben werden. Nichtsdestotrotz übernachteten die Bewohnerinnen und Bewohner zunächst nicht im Haus. Der Sachschaden am Gebäude liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 14:55

    POL-LB: Löchgau: Diebstahl eines Radladers - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (29.10.2025) 17:00 Uhr und Montag (03.11.2025) 10:00 Uhr einen Radlader in der Mathilde-Planck-Straße in Löchgau. Der Radlader der Marke Kramer war verschlossen auf einer dortigen Baustelle abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Gefährt auf einen Anhänger geladen und abtransportiert wurde. Der Wert des ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:51

    POL-LB: Böblingen: Geschädigter nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein 43 Jahre alter Mann wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, nachdem seine riskante Fahrweise am Montag (10.11.2025) gegen 15.25 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen aufgefallen war. Im Kurvenbereich der Panzerstraße hatte der 43-jährige Mercedes-Lenker überholt und hierbei eine ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:36

    POL-LB: Ludwigsburg, Markgröningen: Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes

    Ludwigsburg (ots) - Verbesserungswürdig ist das Ergebnis einer Jugendschutzkontrolle in Markgröningen, die am Donnerstag (06.11.2025) von der Stadt Markgröningen in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften des Polizeipostens Markgröningen durchgeführt wurde. Die Kontrollen wurden durch eine 17-jährige Auszubildende als Testkäuferin unterstützt. Insgesamt wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren