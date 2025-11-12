Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand in der Brunnenstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend (11.11.2025) in der Brunnenstraße in Böblingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Nachbar hatte gegen 19.15 Uhr einen Knall gehört und anschließend den Brand entdeckt. Mutmaßlich breiteten sich die Flammen auf einem Balkon im Erdgeschoss aus, worauf Fensterscheiben im dortigen Bereich aufgrund der Hitze zerbarsten. Im weiteren Verlauf dürfte es im Inneren der Wohnung zu einer Verpuffung gekommen sein. Das betroffene Wohnhaus sowie zwei weitere benachbarte Gebäude wurden geräumt. Etwa 28 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Brunnenstraße musste im Zuge der Einsatzmaßnahmen bis etwa 23:00 Uhr vollgesperrt werden. Bis auf die betreffende Wohnung blieben die übrigen Wohnräume im Haus intakt und konnten am Abend auch wieder frei gegeben werden. Nichtsdestotrotz übernachteten die Bewohnerinnen und Bewohner zunächst nicht im Haus. Der Sachschaden am Gebäude liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

