POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Sachbeschädigung an Transporter gesucht
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag (11.11.2025) 19:30 Uhr und Mittwoch (12.11.2025) 08:30 Uhr die Seitenwand eines in der Waldenbucher Straße in Sindelfingen geparkten Iveco-Transporters. Die Unbekannten besprühten nahezu die gesamte Seitenwand mit Farbe und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel: 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.
