Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: ein Einbruch und ein Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (12.11.12025) kam es in Markgröningen zu einem Einbruch sowie einem Einbruchsversuch, zu der die Polizei noch Zeugen sucht.

Bislang noch unbekannte Täter machten sich zwischen 06:05 Uhr und 19:00 Uhr an einem Wohnhaus in der Straße "Im Bissinger Pfad" zu schaffen. Über den Balkon im ersten Geschoss hebelten die Täter eine Balkontüre auf und gelangten so in die Wohnräume des Hauses. Hier durchsuchten sie mindestens das Erd- und Obergeschoss. Ob ihnen hierbei Beute in die Hände fiel und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Gegen 18:15 Uhr machten sich zwei noch unbekannte Täter an einem Wohnhaus im Lupinenweg zu schaffen. Einem aufmerksamen Zeugen fielen die beiden Unbekannten auf. Hier soll ein Täter mutmaßlich "schmiere" gestanden sein, während der Zweiter versuchte, ein Fenster an einem Wohnhaus aufzuhebeln. Nachdem der Zeuge die beiden Täter ansprach, flüchten diese unmittelbar zu Fuß in Richtung "Hohe Anwande". Eine sofort eingeleitete Fahndung durch alarmierte Polizeistreifen nach den beiden Tätern verlief ohne Erfolg. Einer der Täter soll rund 40 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte einen Dreitagebart und trug eine braune Fleece-Jacke und eine dunkle Hose. Der zweite Täter wird auf Mitte 20 Jahre geschätzt und soll rund 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkles volles Haar und soll eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Hose getragen haben.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

