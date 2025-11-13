Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (11.11.2025) zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Albstraße in Kornwestheim geparkten VW. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell