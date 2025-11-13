PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen
Untergruppenbach: Auflieger mit hochwertiger Ladung entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (07.11.2025) 16:20 Uhr und Samstag (08.11.2025) 07:00 Uhr zwei Sattelzug-Auflieger vom Betriebsgelände einer Logistikfirma in der Murrer Straße in Beihingen. Im weiteren Verlauf entwendeten die Unbekannten anschließend die Ladung der Auflieger. Am Samstagmittag (08.11.2025) gegen 13:00 Uhr konnten die beiden entwendeten Auflieger vor einem Firmengelände in der Hermann-Hagenmeyer-Straße in Untergruppenbach aufgefunden werden, jedoch ohne die ursprüngliche Ladung. Bei der entwendeten Ladung handelt es sich um Pkw-Getriebe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl der Auflieger sowie zu ungewöhnlichen Ladetätigkeiten machen können. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 16:11

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Motorroller und Fußgängerin

    Ludwigsburg (ots) - Eine schwerverletzte Fußgängerin, ein leichtverletzter Motorroller-Lenker sowie rund 800 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (12.11.2025) gegen 21:20 Uhr auf der Zuffenhauser Straße in Korntal ereignete. Die 60 Jahre alte Fußgängerin überquerte die Zuffenhauser Straße auf Höhe eines Discounters in ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 16:10

    POL-LB: Kornwestheim: Sachbeschädigung an PKW

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (11.11.2025) zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Albstraße in Kornwestheim geparkten VW. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter Tel. 07154 1313-0 ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 15:10

    POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte übersprühen Tierbilder mit Schriftzug Antifa

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich im Verlauf zweier aufeinander folgender Nächte besprühten noch unbekannte Täter eine Grundstücksmauer in der Gießhausstraße in Ludwigsburg. Die Mauer war ursprünglich mit Tierbildern verziert worden. Diese wurde von den Unbekannten zwischen Montagnacht (10.11.2025) und Mittwochmorgen (12.11.2025) mutmaßlich in zwei Schritten mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren