PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand in Container-Wohnanlage

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Donnerstag (13.11.2025) gegen 12:30 Uhr in die Stuttgarter Straße in Kornwestheim aus, nachdem Zeugen eine Rauchentwicklung in einer Container-Wohnanlage gemeldet hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Sämtliche Bewohner konnten den Container verlassen. Gemäß den ersten Ermittlungen wurde niemand verletzt.

Die Stadt Kornwestheim hat für die drei gemeldeten Bewohner des Wohncontainers eine Ausweichunterkunft im Nachbarcontainer, der nicht vom Brand betroffen war, bereitgestellt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zur Sachschadenshöhe können noch keine Angaben getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 16:11

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Motorroller und Fußgängerin

    Ludwigsburg (ots) - Eine schwerverletzte Fußgängerin, ein leichtverletzter Motorroller-Lenker sowie rund 800 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (12.11.2025) gegen 21:20 Uhr auf der Zuffenhauser Straße in Korntal ereignete. Die 60 Jahre alte Fußgängerin überquerte die Zuffenhauser Straße auf Höhe eines Discounters in ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 16:10

    POL-LB: Kornwestheim: Sachbeschädigung an PKW

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (11.11.2025) zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Albstraße in Kornwestheim geparkten VW. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter Tel. 07154 1313-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren