Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand in Container-Wohnanlage

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Donnerstag (13.11.2025) gegen 12:30 Uhr in die Stuttgarter Straße in Kornwestheim aus, nachdem Zeugen eine Rauchentwicklung in einer Container-Wohnanlage gemeldet hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Sämtliche Bewohner konnten den Container verlassen. Gemäß den ersten Ermittlungen wurde niemand verletzt.

Die Stadt Kornwestheim hat für die drei gemeldeten Bewohner des Wohncontainers eine Ausweichunterkunft im Nachbarcontainer, der nicht vom Brand betroffen war, bereitgestellt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zur Sachschadenshöhe können noch keine Angaben getätigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell