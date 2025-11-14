Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (12.11.2025), 16:00 Uhr und Donnerstag (13.11.2025) 14:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße in Großbottwar. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter ein Küchenfenster ein um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und verließen anschließend über die Terrassentüre das Wohnhaus. Ob bei der Tat auch etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07144 900-0 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach in Verbindung zu setzen.

