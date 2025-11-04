PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsverstoß: Polizei stoppt Autofahrer nach Geschlechtsverkehr bei 140 km/h auf der Autobahn 1

Münster (ots)

Am Montagmorgen (03.11., 10:30 Uhr) meldete ein Autofahrer auf der A 1 in Fahrtrichtung Dortmund der Polizei ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise. Der Zeuge berichtete von einem Ford der bei einer Geschwindigkeit von rund 140 km/h immer wieder drohte, von der Fahrbahn abzukommen. Unter anderem sei das Fahrzeug so weit nach rechts gefahren, dass ein LKW auf den Standstreifen ausweichen musste.

Als der Zeuge an dem Fahrzeug vorbeifuhr, konnte er erkennen, wie Fahrer und Beifahrerin offensichtlich gerade Geschlechtsverkehr hatten. Er alarmierte daraufhin die Polizei.

Einsatzkräfte zogen den 37-jährigen Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle an der Steinfurter Straße in Münster aus dem Verkehr. Aufgrund der unsicheren Fahrweise im laufenden Verkehr erwartet den 37-jährigen Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:02

    POL-MS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Autofahrer kollidiert mit Baum

    Münster (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.11., 02:20 Uhr) ist ein 21-jähriger Renault-Fahrer unter Alkoholeinfluss auf der Havixbecker Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 21-jährige Münsteraner die Straße in Richtung Roxel und kam in einer Rechtskurve in Höhe des ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:09

    POL-MS: 87-Jährige in ihrem Haus im Geistviertel beraubt - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Am Samstagnachmittag (01.11., 14:30 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter eine 87-Jährige in ihrem Haus im Lohöfenerweg beraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Männer durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Einfamilienhaus und überraschten die 87-jährige Bewohnerin in ihrem Schlafzimmer. Die Männer forderten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren