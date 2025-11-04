Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsverstoß: Polizei stoppt Autofahrer nach Geschlechtsverkehr bei 140 km/h auf der Autobahn 1

Münster (ots)

Am Montagmorgen (03.11., 10:30 Uhr) meldete ein Autofahrer auf der A 1 in Fahrtrichtung Dortmund der Polizei ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise. Der Zeuge berichtete von einem Ford der bei einer Geschwindigkeit von rund 140 km/h immer wieder drohte, von der Fahrbahn abzukommen. Unter anderem sei das Fahrzeug so weit nach rechts gefahren, dass ein LKW auf den Standstreifen ausweichen musste.

Als der Zeuge an dem Fahrzeug vorbeifuhr, konnte er erkennen, wie Fahrer und Beifahrerin offensichtlich gerade Geschlechtsverkehr hatten. Er alarmierte daraufhin die Polizei.

Einsatzkräfte zogen den 37-jährigen Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle an der Steinfurter Straße in Münster aus dem Verkehr. Aufgrund der unsicheren Fahrweise im laufenden Verkehr erwartet den 37-jährigen Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

