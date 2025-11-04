Polizei Münster

POL-MS: 87-Jährige in ihrem Haus im Geistviertel beraubt - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagnachmittag (01.11., 14:30 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter eine 87-Jährige in ihrem Haus im Lohöfenerweg beraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Männer durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Einfamilienhaus und überraschten die 87-jährige Bewohnerin in ihrem Schlafzimmer. Die Männer forderten Geld und Schmuck der Frau und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Während der Forderung bedrohten die Männer die 87-Jährige mit einem Schraubendreher.

Es soll sich laut Angaben der 87-Jährigen um drei Männer im Alter von circa 20 Jahren gehandelt haben. Zwei von ihnen sollen dunkel gekleidet gewesen sein und eine Mütze und eine Maske oder einen Schlauchschal getragen haben, um ihr Gesicht zu verdecken. Der dritte Unbekannte habe einen hellblauen Kapuzenpullover und eine helle Jogginghose getragen.

Die drei unbekannten Männer flüchteten mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell