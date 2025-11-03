Polizei Münster

POL-MS: Zu zweit unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter gestürzt - Mit Kopfverletzungen dem Krankenhaus zugeführt

Münster (ots)

Samstag, in den frühen Morgenstunden (01.11., 04:20 Uhr), sind zwei alkoholisierte Münsteranerinnen mit einem E-Scooter auf der Heimkehrerstraße gestürzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die 20-jährige Münsteranerin und ihre 19-jährige Freundin zusammen auf dem E-Scooter auf der Straße im Ortsteil Geist, als sie mit dem Fahrzeug stürzten. Sie verletzten sich dabei leicht.

Hinzugerufene Polizeibeamte führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab bei der 20-jährigen Fahrerin einen Wert von 0,84 Promille. Rettungskräfte brachten sie und ihre Sozia mit Kopfverletzungen in ein Kranken-haus. Dort entnahm ein Arzt der Fahrerin eine Blutprobe.

Die Polizei warnt: Ein E-Scooter darf in der Regel nur von einer Person gefahren werden. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter die Grenz-werte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Es drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg. Ab einem Wert von 1,6 Promille ist eine medi-zinisch-psychologische Untersuchung erforderlich. Die Polizei Münster empfiehlt zudem, einen Sicherheitshelm zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden.

