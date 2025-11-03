Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Münsterstraße - 58-Jährige nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Münster (ots)

Am Montagmorgen (03.11., 06:30 Uhr) sind drei Pkw auf der Münsterstraße, auf Höhe der Kreuzung mit den Straßen Hofkamp und Auf der Laer, verunfallt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Ford-Fahrerin die Münsterstraße stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich war eine 33-jährige Opel-Fahrerin auf der Straße stadteinwärts unterwegs. Die beiden Pkw kollidierten frontal. Anschließend fuhr eine 23-jährige Warendorferin mit ihrem VW der 33-Jährigen hinten auf.

Die 58-jährige Münsteranerin verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Beteiligten verblieben leicht verletzt. Die Fahrbahn musste zeitweise für die Unfallaufnahme und Säuberungsarbeiten komplett gesperrt werden. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell