Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Laubeneinbruch

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei in einem Fall von versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die Männer suchten am Sonntag, 13. April 2025, einen Schrebergarten in der Uechtingstraße in Schalke-Nord auf und hebelten gegen 20 Uhr die Tür eines Gartenhauses auf. Nach Betreten des Hauses wurde die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die beiden Tatverdächtigen ohne Beute aus dem Garten flüchteten. Mittwochnacht, 16. April 2025, betraten gegen 1.30 Uhr augenscheinlich dieselben unbekannten Tatverdächtigen erneut den Garten. Nachdem vergeblich an der Tür gezogen wurde, verließen die Männer den Garten ohne Beute.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder sowie eine Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/184232

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

