PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Laubeneinbruch

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei in einem Fall von versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die Männer suchten am Sonntag, 13. April 2025, einen Schrebergarten in der Uechtingstraße in Schalke-Nord auf und hebelten gegen 20 Uhr die Tür eines Gartenhauses auf. Nach Betreten des Hauses wurde die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die beiden Tatverdächtigen ohne Beute aus dem Garten flüchteten. Mittwochnacht, 16. April 2025, betraten gegen 1.30 Uhr augenscheinlich dieselben unbekannten Tatverdächtigen erneut den Garten. Nachdem vergeblich an der Tür gezogen wurde, verließen die Männer den Garten ohne Beute.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder sowie eine Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/184232

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 10:40

    POL-GE: Diebstahl schwerer Stahlplatten in der Feldmark/Wer hat etwas Ungewöhnliches gesehen?

    Gelsenkirchen (ots) - Den Diebstahl mehrerer 800kg schwerer Stahlplatten stellte ein Mitarbeiter einer Gleisbaufirma am Mittwochmorgen, 22. Oktober 2025, fest und alarmierte die Polizei. Die Platten wurden am Vortag Uhr auf neuverlegte Gleise im Bereich der Nienhausenstraße in der Feldmark gelegt und nach Beendigung der Arbeiten entwendet. Aufgrund des hohen Gewichts ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 12:27

    POL-GE: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Randalierer in Gewahrsam genommen

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem Elektroroller und einem Auto wurde ein 45 Jahre alter Gelsenkirchener am Dienstagmorgen, 21. Oktober 2025, gegen 8.30 Uhr in Bulmke-Hüllen schwer verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 45-Jährige auf seinem E-Scooter den Gehweg der Wildenbruchstraße und überquerte im Kreuzungsbereich zur ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:43

    POL-GE: Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung in Bismarck

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Mann mit einer Axt hat am Dienstagabend, 21. Oktober 2025, für einen größeren Polizeieinsatz in Gelsenkirchen-Bismarck gesorgt. Gegen 18.30 Uhr waren ein 56-Jähriger und ein 24-Jähriger mit ihrem Hund am Rhein-Herne-Kanal spazieren. Unterhalb der Brücke an der Münsterstraße spielten sie mit dem Tier, als sie von der gegenüberliegenden Kanalseite aus von einem bislang Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren