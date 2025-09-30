THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Messe Florian 2025: THW setzt Schwerpunkt auf 75-jährige Geschichte

Altenburg (ots)

Presseinformation und Einladung

Vom 9. bis 11. Oktober 2025 wird sich das Technische Hilfswerk (THW) auf der Messe Florian, der Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, in Dresden mit einem Stand präsentieren. Der Schwerpunkt liegt dabei in diesem Jahr auf der Geschichte der Einsatzorganisation, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Das THW wurde 1950, nach den Verheerungen des zweiten Weltkrieges, durch Otto Lummitzsch originär als Zivilschutzorganiation gegründet. Bis heute hat es seine professionelle Einsatzfähigkeit schon unzählige Male unter Beweis gestellt. Mit inzwischen rund 3.300 Ehrenamtlichen in 34 Ortsverbänden ist der Landesverband Sachsen, Thüringen seit fast 30 Jahren Teil dieser Geschichte und stellt inzwischen eine feste Größe im Gefahrenabwehrsystem der beiden Bundesländer dar. Vor diesem Hintergrund ermöglicht die diesjährige Standpräsentation ein interaktives Erleben und Erkunden des THW und seiner Geschichte an verschiedenen digitalen Stationen. So können sich die Besucherinnen und Besucher mit Hilfe eines Zeitstrahls über die wichtigsten Einsätze und Ereignisse informieren, ihr Wissen über das THW in einem Quiz erproben und Erinnerungsfotos im Einsatzanzug erstellen. Oder sie stellen sich der Herausforderung, in verschiedenen Szenarien die richtigen THW-Einheiten in den Einsatz zu schicken. Kinder können sich bei kleinen Spielen, wie dem virtuellen Sandsackbau oder der Leiter-Challenge erproben. Als Verweis auf die Fahrzeuggeschichte des THW wird ein historischer Rundhauber-Mannschaftkraftwagen 72 am Stand platziert.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind ebenso wie interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, dem Stand des THW mit der Nummer B2 in Halle 3 einen Besuch abzustatten. Für Fragen, Auskünfte und Gespräche stehen Ansprechpersonen bereit.

Die Messe Florian findet vom 9.-11. Oktober 2025 auf dem Messegelände Dresden statt und ist täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Weitere Infos: www.messe-florian.de

