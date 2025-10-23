Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl schwerer Stahlplatten in der Feldmark/Wer hat etwas Ungewöhnliches gesehen?

Gelsenkirchen (ots)

Den Diebstahl mehrerer 800kg schwerer Stahlplatten stellte ein Mitarbeiter einer Gleisbaufirma am Mittwochmorgen, 22. Oktober 2025, fest und alarmierte die Polizei. Die Platten wurden am Vortag Uhr auf neuverlegte Gleise im Bereich der Nienhausenstraße in der Feldmark gelegt und nach Beendigung der Arbeiten entwendet. Aufgrund des hohen Gewichts der Stahlplatten ist davon auszugehen, dass der Diebstahl zwischen 17 Uhr und 6 Uhr nur unter Zuhilfenahme von technischem Gerät erfolgen konnte.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet nun um Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern. Wer hat an der Tatörtlichkeit etwas Verdächtiges gesehen und kann Angaben zum Tathergang oder zu tatverdächtigen Personen machen?

Zeugen können sich unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das zuständige Kriminalkommissariat 21 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 an die Kriminalwache wenden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell