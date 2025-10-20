Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Gleich drei Autobesitzer meldeten sich bei der Polizei Gelsenkirchen, weil ihre Fahrzeuge im Zeitraum zwischen Freitag, 17. Oktober 2025, 21 Uhr und Sonntagnachmittag, 19. Oktober 2025, 14 Uhr beschädigt wurden. Die drei Autos waren alle auf dem Nattmannsweg in Ückendorf am Straßen-rand abgestellt. An jedem der Fahrzeuge stellten die eingesetzten Beamten mindestens einen beschädigten und luftleeren Reifen fest. Vermutlich wurde mit einem spitzen Gegenstand auf die Reifen eingestochen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem besagten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern machen können. Informationen zum Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0209 365 8212 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell