Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Gelsenkirchen (ots)

Wegen gleich mehrerer Vergehen muss sich ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen verantworten. Er war am Freitagabend, 17. Oktober 2025, gegen 22.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts gegen das geschlossene Zufahrtstor eines Supermarktes am Meraner Weg in Schalke gefahren.

Durch den Aufprall sprang das Tor auf und schwenkte in Richtung von drei jungen Männern sowie eines geparkten Autos auf dem dahinterliegenden Supermarktparkplatz. Einer der drei, ein 19-jähriger Gelsenkirchener, verletzte sich leicht, als er versuchte, das Tor aufzuhalten. Zudem wurde der geparkte Wagen durch den Aufprall beschädigt.

Der Lkw-Fahrer stieg zunächst kurz aus, verließ die Unfallstelle dann jedoch unter einem Vorwand und flüchtete. Die Zeugen konnten noch Fotos vom Fahrzeug und dem Kennzeichen machen. Dadurch fanden alarmierte Einsatzkräfte der Polizei den Lkw kurze Zeit später auf der Gewerkenstraße.

Den Fahrer trafen die Beamtinnen und Beamten an der Ecke Herdstraße/Tendernstraße an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 50-Jährige wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und den 50-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

