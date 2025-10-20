Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrüger erbeutet mehrere tausend Euro

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gelsenkirchenerin ist Opfer von Love Scamming geworden.

Bei der Betrugsmasche lernen die Betrüger ihre Opfer im Internet kennen. Sie überhäufen sie mit Komplimenten und Liebesbekundungen. An irgendeinem Punkt kommt die unbekannte Internetbekanntschaft dann mit Geldproblemen auf ihr Opfer zu. Nicht selten, um angeblich das Opfer besuchen zu können. Daraufhin lassen sie sich Geld überweisen und tauchen für immer ab.

Im Fall der Gelsenkirchenerin chattete diese rund einen Monat lang mit ihrer Internetbekanntschaft aus Norwegen. Auch er gab schließlich an, nach Deutschland fliegen zu wollen, um sich mit der Gelsenkirchenerin treffen zu können. Geld für Flug, Internet und weitere Kosten sollte die 55-jährige Frau ihm überweisen, da er selbst nicht an sein Geld auf seinem Konto kommen würde.

Daraufhin sandte die Gelsenkirchenerin dem vermeintlichen Norweger Guthaben-Karten für Internet zu, außerdem überwies sie ihm einen Geldbetrag. Von dem Geld, immerhin mehrere tausend Euro, hat die Frau nichts mehr gesehen - das gleiche gilt auch für den vermeintlichen Liebhaber.

Die Polizei warnt: Seien Sie vor allem im Internet immer besonders achtsam und überweisen Sie kein Geld an Menschen, die Sie noch nie persönlich gesehen haben. Reden Sie auch mit Freunden, Bekannten und Angehörigen über diese Masche.

Zudem rät die Polizei, den Namen Ihrer Internetbekanntschaft mit dem Zusatz "Scammer" beispielsweise bei Google einzugeben. Die Suchmaschine kann in vielen Fällen einen Verdacht bestätigen. Falls Sie ein Bild mitgeschickt bekommen haben, können Sie mithilfe der umgekehrten Bildersuche zusätzliche Informationen zu dem Bild erhalten.

Es ist außerdem sinnvoll, dass Sie für Online-Kontaktbörsen oder für den digitalen Schriftverkehr mit einem Unbekannten eine alternative E-Mail-Adresse benutzen. So können Sie verhindern, dass Sie im Fall eines Betrugs Ihren Hauptmailaccount löschen müssen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell