PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Randalierer in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Elektroroller und einem Auto wurde ein 45 Jahre alter Gelsenkirchener am Dienstagmorgen, 21. Oktober 2025, gegen 8.30 Uhr in Bulmke-Hüllen schwer verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 45-Jährige auf seinem E-Scooter den Gehweg der Wildenbruchstraße und überquerte im Kreuzungsbereich zur Ringstraße den Fußgängerüberweg in Richtung Busbahnhof. Zu diesem Zeitpunkt soll die Ampel für den Fußgängerverkehr bereits Rot-licht angezeigt haben. Ein 41-jähriger Mann aus Gelsenkirchen fuhr mit seinem Auto über die Wickingstraße in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem 45-Jährigen, der in dessen Folge zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme mischte sich ein 20-jähriger Unbeteiligter in die Maßnahmen der Polizei ein und forderte in aggressiver Art und Weise Informationen zum Unfall ein. Da er die Unfallaufnahme behinderte, erhielt der Gelsenkirchener einen Platzverweis, dem er auch nach wiederholter Aufforderung nicht nachkam. Bei der Durchsetzung des Platzverweises zeigte sich der 20-Jährige auch körperlich aggressiv. Die Beamten brachten den Mann zu Boden, fixierten ihn und transportierten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort verhielt er sich anhaltend aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Eine Beamtin und ein Beamter wurden leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 11:43

    POL-GE: Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung in Bismarck

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Mann mit einer Axt hat am Dienstagabend, 21. Oktober 2025, für einen größeren Polizeieinsatz in Gelsenkirchen-Bismarck gesorgt. Gegen 18.30 Uhr waren ein 56-Jähriger und ein 24-Jähriger mit ihrem Hund am Rhein-Herne-Kanal spazieren. Unterhalb der Brücke an der Münsterstraße spielten sie mit dem Tier, als sie von der gegenüberliegenden Kanalseite aus von einem bislang Unbekannten ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:31

    POL-GE: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugenaufruf

    Gelsenkirchen (ots) - Gleich drei Autobesitzer meldeten sich bei der Polizei Gelsenkirchen, weil ihre Fahrzeuge im Zeitraum zwischen Freitag, 17. Oktober 2025, 21 Uhr und Sonntagnachmittag, 19. Oktober 2025, 14 Uhr beschädigt wurden. Die drei Autos waren alle auf dem Nattmannsweg in Ückendorf am Straßen-rand abgestellt. An jedem der Fahrzeuge stellten die eingesetzten Beamten mindestens einen beschädigten und ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:25

    POL-GE: Betrüger erbeutet mehrere tausend Euro

    Gelsenkirchen (ots) - Eine Gelsenkirchenerin ist Opfer von Love Scamming geworden. Bei der Betrugsmasche lernen die Betrüger ihre Opfer im Internet kennen. Sie überhäufen sie mit Komplimenten und Liebesbekundungen. An irgendeinem Punkt kommt die unbekannte Internetbekanntschaft dann mit Geldproblemen auf ihr Opfer zu. Nicht selten, um angeblich das Opfer besuchen zu können. Daraufhin lassen sie sich Geld überweisen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren