Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Randalierer in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Elektroroller und einem Auto wurde ein 45 Jahre alter Gelsenkirchener am Dienstagmorgen, 21. Oktober 2025, gegen 8.30 Uhr in Bulmke-Hüllen schwer verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 45-Jährige auf seinem E-Scooter den Gehweg der Wildenbruchstraße und überquerte im Kreuzungsbereich zur Ringstraße den Fußgängerüberweg in Richtung Busbahnhof. Zu diesem Zeitpunkt soll die Ampel für den Fußgängerverkehr bereits Rot-licht angezeigt haben. Ein 41-jähriger Mann aus Gelsenkirchen fuhr mit seinem Auto über die Wickingstraße in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem 45-Jährigen, der in dessen Folge zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme mischte sich ein 20-jähriger Unbeteiligter in die Maßnahmen der Polizei ein und forderte in aggressiver Art und Weise Informationen zum Unfall ein. Da er die Unfallaufnahme behinderte, erhielt der Gelsenkirchener einen Platzverweis, dem er auch nach wiederholter Aufforderung nicht nachkam. Bei der Durchsetzung des Platzverweises zeigte sich der 20-Jährige auch körperlich aggressiv. Die Beamten brachten den Mann zu Boden, fixierten ihn und transportierten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort verhielt er sich anhaltend aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Eine Beamtin und ein Beamter wurden leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell