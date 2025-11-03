Polizei Münster

POL-MS: Eigentümer gesucht - wem gehört das sichergestellte Fahrrad?

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten schwarzen Damenfahrrads (E-Bike) des Herstellers "KTM".

Bei einer Personendurchsuchung im Zuge einer polizeilichen Maßnahme hatten Polizisten am 21.10. (03:15 Uhr) den Schlüssel des Fahrrads bei einem polizeibekannten 15-jährigen Münsteraner aufgefunden. Das dazugehörige Fahrrad machten die Beamten in der Nähe ausfindig. Es stand abgeschlossen am Von-Krekenbeck-Weg in Wolbeck. Da der 15-Jährige mit deutscher Staatsbürgerschaft angab, nicht der Eigentümer zu sein, lag der Verdacht nahe, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt. Die Beamten stellten das Damenrad ebenso wie die am Gepäckträger befestigte schwarze Fahrradtasche sowie die darin befindlichen Gegenstände sicher.

Wer kennt den rechtmäßigen Eigentümer? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell