Polizei Münster

POL-MS: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Tatverdächtigen nach Raub auf Bankfiliale mit Fotos

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Raub auf Wolbecker Bankfiliale - Polizei sucht Zeugen" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6104669, ots vom 26.08., 15:25 Uhr)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter Ende August (26.08., 09:17 Uhr) in einer Bankfiliale in Wolbeck unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert und mehrere Frauen mit der Schusswaffe geschlagen hat, sucht die Polizei nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Flüchtigen. Das Amtsgericht Münster hat die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Nähere Informationen sowie die Fahndungsfotos finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/184863

Wer kann Hinweise zu dem Gesuchten geben?

Hinweis zu Ihrer Sicherheit:

Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an! In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.

