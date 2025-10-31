Polizei Münster

POL-MS: Kollision auf der A43 - Falschfahrer flüchtig

Münster/Haltern (ots)

Am frühen Freitagmorgen (31.10., 00:25 Uhr) hat ein bislang unbekannter Autofahrer die Autobahn 43, Fahrtrichtung Münster, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren und ist auf Höhe der Anschlussstelle Haltern mit dem Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Osnabrück kollidiert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben des 59-Jährigen war er in Begleitung seiner 57-jährigen Beifahrerin auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er bemerkte, dass ihm der Pkw des Unbekannten, ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen, frontal entgegenfuhr. Der Osnabrücker wich auf den rechten Fahrstreifen aus, konnte eine Kollision mit dem Falschfahrer jedoch nicht verhindern. Dabei wurde sein Auto beschädigt, die beiden Insassen blieben unverletzt. Der unbekannte Falschfahrer flüchtete vom Unfallort, weiterhin entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er verließ die Autobahn an einer bisher unbekannten Anschlussstelle.

Bei der Suche nach dem Unbekannten kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bei dem Auto des flüchtigen Fahrers handelt es sich nach erstem Stand der Ermittlungen möglicherweise um einen dunkelblauen Pkw der Marke Volkswagen. Der unbekannte Fahrer ist weiterhin flüchtig.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer (0251) 275-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell