PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Haus des Jugendrechts: Gemeinsamer Ermittlungserfolg von Staatsanwaltschaft und Polizei Münster: Sechs jugendliche Intensivtäter in Haft - über hundert Straftaten in den zurückliegenden Wochen

Münster (ots)

Nach akribischen und hartnäckigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei Münster konnten in den zurückliegenden Wochen nach und nach Untersuchungshaftbefehle gegen sechs jugendliche Intensivtäter erwirkt werden. Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren waren Teil einer "Gruppe", deren Mitglieder in unterschiedlicher Zusammensetzung über das Stadtgebiet Münster für über hundert Straftaten verantwortlich sein sollen. Die Ermittlungen wurden im Haus des Jugendrechts gebündelt und dauern gegen weitere Jugendliche an. "Diese Gruppe Jugendlicher hat Polizei, Jugendhilfe und Staatsanwaltschaft in den letzten Wochen viel abverlangt", erläuterte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Sorge bereitet uns dabei, dass die Jugendlichen auf Gefährderansprachen, erzieherische Maßnahmen und Gespräche mit Eltern nicht angesprochen haben, sodass nun mit der Untersuchungshaft die maximale Konsequenz erforderlich war, um sie zu stoppen." Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trafen sich die Jugendlichen regelmäßig im Bahnhofsumfeld in verschiedener Konstellation. Als Gruppe oder einzeln fielen sie wegen der Begehung von Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten im ganzen Stadtgebiet auf. Ihre Opfer waren dabei zufällig gewählt. Neben zahlreichen Diebstählen von E-Bikes entwendeten Einzelne aus der Gruppe auch hochwertige Autos. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Jugendlichen sich mit Diebstählen ihren Drogenkonsum finanzierten. Etliche Delikte, wie das Entwenden von PKW, wurden auch aus Langeweile und Abenteuerlust begangen. Hierbei kam ihnen häufig auch der Zufall zur Hilfe: in der Regel waren die entwendeten Fahrzeuge und Fahrräder nicht verschlossen. Die Polizei Münster erkannte die Entwicklung der Jugendlichen zwar frühzeitig. Beinahe tägliche Personenkontrollen, Gefährderansprachen und Aufenthaltsverbote für das Bahnhofsumfeld hielten sie jedoch nicht von der Begehung weiterer Straftaten ab. Auch gemeinsame Gespräche in Begleitung der Erziehungsberechtigten im Haus des Jugendrechts mit Teilnehmenden von Staatsanwaltschaft, Jugendhilfe im Strafverfahren und Polizei entfalteten bei den Jungen meistens nur sehr kurze Wirkung. Nachdem sämtliche erzieherischen Maßnahmen keinen erkennbaren Erfolg gezeigt hatten, erließ das Amtsgericht Münster auf entsprechende Anträge der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Haftgrunds der Wiederholungsgefahr Haftbefehle gegen alle sechs Verdächtigen. Die Polizei konnte die Beschuldigten nacheinander festnehmen. "Die Anordnung von Untersuchungshaft gegen jugendliche Beschuldigte ist grundsätzlich selten", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Das Gesetz sieht bei Jugendlichen nämlich vor, dass zuvor geprüft werden muss, ob der Zweck der Untersuchungshaft auch durch andere Maßnahmen erreicht werden kann. Die intensiven Bemühungen im Haus des Jugendrechts zur Einwirkung auf die Jugendlichen waren leider nicht erfolgreich, aber zugleich auch notwendig, um die Haftbefehle nun erwirken zu können." Nach der Vorführung beim Richter sitzen die Jugendlichen jetzt in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in NRW. Die Ermittlungen dauern an.

Mögliches Info-Feld:

Wenn es zu Anklagen gegen die Tatverdächtigen kommt, werden sie aufgrund ihres Alters nach Jugendstrafrecht behandelt. Nicht der Sühne-, sondern der Erziehungsgedanke steht hier im Vordergrund, mit dem Ziel, erneuten Straftaten entgegenzuwirken. Möglich sind etwa Verwarnungen, Auflagen oder Jugendarrest. Oftmals werden Auflagen erteilt, wie etwa Schadenwiedergutmachung, Entschuldigungen bei den Opfern, Sozialstunden oder Geldbußen. Es ist aber auch eine Jugendstrafe möglich.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251-275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 11:53

    POL-MS: Nach Unfall an der Straße Wilkinghege flüchtig - Polizei sucht Autofahrer

    Münster (ots) - Am Sonntagvormittag (26.10., 10:30 Uhr) ist es auf der Straße Wilkinghege/Ecke Helmholzstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Die Polizei sucht nun nach einem der beiden Beteiligten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Straße Wilkinghege in Richtung Westhoffstraße, als ein ihm ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:49

    POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf Lazarettstraße - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Zeugen, die am Freitag (24.10.) gegen 15:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Lazarettstraße beobachtet haben. Eine aufmerksame Bürgerin hatte die Polizei alarmiert, weil sie an einem parkenden Fahrzeug Beschädigungen festgestellt hatte. Zwei bislang unbekannte Passanten berichteten ihr, einen Unfall ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:34

    POL-MS: Verkehrsunfallflucht in Gievenbeck - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin

    Münster (ots) - Am Donnerstagabend der vergangenen Woche (23.10., 19:20 Uhr) ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Möllmannweg in Gievenbeck leicht verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einer unbekannten Fahrradfahrerin. Ersten Erkenntnissen zufolge bog die 57-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund von der Hollandstraße links in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren