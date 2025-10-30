PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht in Gievenbeck - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin

Münster (ots)

Am Donnerstagabend der vergangenen Woche (23.10., 19:20 Uhr) ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Möllmannweg in Gievenbeck leicht verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einer unbekannten Fahrradfahrerin.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog die 57-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund von der Hollandstraße links in den Möllmannsweg ab. Dort wollte sie anschließend die Straßenseite wechseln, als es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer unbekannten Radfahrerin kam. Infolgedessen fiel die 57-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Die Unbekannte begann ein Gespräch, die Fußgängerin konnte jedoch aufgrund des Schocks nicht antworten. Die Radfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Unbekannte soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und mit einem weißen Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Die Polizei bittet die Radfahrerin und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 14:38

    POL-MS: Schwerpunktkontrollen am Engelenschanzenpark - Für mehr Sicherheit rund um den Bahnhof

    Münster (ots) - Die Polizei Münster hat am Dienstag erneut umfangreiche Schwerpunktkontrollen rund um den Hauptbahnhof durchgeführt. Ziel des Einsatzes: Drogenkriminalität bekämpfen, Messer und andere gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr ziehen und das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 37 Personen, stellten ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:12

    POL-MS: Unbekannte attackieren 27-Jährigen am Albersloher Weg - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Samstagmorgen (25.10., 01:15 Uhr) hat eine Gruppe bislang unbekannter Männer einen 27-jährigen am Albersloher Weg körperlich angegriffen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern und Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 27-jährige Münsteraner das dortige Kino, als ihn drei oder vier ihm unbekannte Männer angriffen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren