POL-MS: Verkehrsunfallflucht in Gievenbeck - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin

Münster (ots)

Am Donnerstagabend der vergangenen Woche (23.10., 19:20 Uhr) ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Möllmannweg in Gievenbeck leicht verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einer unbekannten Fahrradfahrerin.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog die 57-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund von der Hollandstraße links in den Möllmannsweg ab. Dort wollte sie anschließend die Straßenseite wechseln, als es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer unbekannten Radfahrerin kam. Infolgedessen fiel die 57-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Die Unbekannte begann ein Gespräch, die Fußgängerin konnte jedoch aufgrund des Schocks nicht antworten. Die Radfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Unbekannte soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und mit einem weißen Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Die Polizei bittet die Radfahrerin und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

