Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte attackieren 27-Jährigen am Albersloher Weg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25.10., 01:15 Uhr) hat eine Gruppe bislang unbekannter Männer einen 27-jährigen am Albersloher Weg körperlich angegriffen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 27-jährige Münsteraner das dortige Kino, als ihn drei oder vier ihm unbekannte Männer angriffen. Die Unbekannten schlugen und traten ihn gegen den Oberkörper und das Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet die Täter und mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

