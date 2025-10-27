Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Geist - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.10.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Gerstkamp eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten in das Haus, indem sie eine Terrassentür beschädigten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter durch eine andere Terrassentür.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell