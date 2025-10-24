Polizei Münster

POL-MS: Täter nach Fahrraddiebstahl, räuberischem Diebstahl und Widerstand festgenommen - 26-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.10., 08:30 Uhr) hat ein 26-Jähriger mit einem weiteren unbekannten Tatverdächtigen aus einer Fahrradwerkstatt zwei S-Pedelecs entwendet, auf der Flucht einen räuberischen Diebstahl begangen und bei einer anschließenden Festnahme Widerstand geleistet. Polizisten haben den 26-Jährigen anschließend festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der 26-Jährige gemeinsam mit dem Unbekannten gegen 08:30 Uhr eine Fahrradwerkstatt an der Salzstraße, nahm zwei zur Reparatur stehende S-Pedelecs an sich und flüchtete anschließend.

Gegen 12:30 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter der Fahrradwerkstatt bei der Polizei. Der 37-jährige Zeuge gab an, den flüchtigen Dieb auf dem gestohlenen S-Pedelec auf der Promenade zu verfolgen. In Höhe des Alten Steinwegs holte der Zeuge, der ebenfalls auf einem Rad fuhr, den Tatverdächtigen ein und versuchte, ihn durch einen Griff an den Lenker zu stoppen. Der Dieb beleidigte den Mitarbeiter daraufhin, schlug ihn und setzte seine Flucht fort.

Ein weiterer Mitarbeiter der Fahrradwerkstatt nahm mittels GPS-Ortung des S-Pedelecs erneut die Verfolgung auf und verfolgte den Dieb bis zur Grevener Straße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 26-Jährigen dort vorläufig fest.

Bei seiner Festnahme sperrte sich der Tatverdächtige gegen die Maßnahmen der Polizisten und beleidigte diese mehrfach.

Der 26-Jährige führte das erlaubnispflichtige S-Pedelec ohne gültige Fahrerlaubnis. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige das S-Pedelec unter dem Einfluss von Drogen oder Betäubungsmitteln führte. Ein Arzt entnahm ihm zur genauen Feststellung auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen und zum Verbleib des zweiten entwendeten S-Pedelecs dauern an.

Eine Richterin folgte am Freitag (24.10.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten 26-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell