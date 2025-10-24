Polizei Münster

POL-MS: Ladendiebstahl in der Ludgeristraße - Drei Männer vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (23.10., 18:32 Uhr) haben Polizeibeamte drei Männer im Alter von 30, 22 und 23 Jahren nach einem Bandendiebstahl vorläufig festgenommen.

Ladendetektive beobachteten die drei Männer in einem Geschäft an der Ludgeristraße, wie diese bei mehreren Parfums von insgesamt vierstelligem Wert die Sicherungen entfernten und diese dann in der eigenen Kleidung versteckten. Die Detektive sprachen die Männer an und informierten die Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Männer nach Diebesgut und fanden mehrere entwendete Parfums. Die Polizeibeamten nahmen die drei Männer mit rumänischer Staatsbürgerschaft vorläufig fest.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell