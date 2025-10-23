Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Coerde - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochabend (22.10.) zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marienburgstraße in Coerde eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten durch ein rückwärtiges Fenster in die Erdgeschosswohnung. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend mit der Beute unerkannt vom Tatort.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell