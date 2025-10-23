PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Coerde - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochabend (22.10.) zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marienburgstraße in Coerde eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten durch ein rückwärtiges Fenster in die Erdgeschosswohnung. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend mit der Beute unerkannt vom Tatort.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren