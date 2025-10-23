Polizei Münster

POL-MS: Nach Kokain-Verkäufen im Bahnhofsumfeld - 26-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Montag (20.10., 15:56 Uhr) haben Polizeibeamte im Bereich des Berliner Platzes einen mutmaßlichen Drogendealer nach mehreren Kokain-Verkäufen festgenommen.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 26-Jährigen. Er steht im Verdacht, mehrfach im Bereich des Hauptbahnhofs Münster mit Kokain gehandelt zu haben.

Bei der Festnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem Tatverdächtigen eine nicht geringe Menge Kokain sicher. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann, stellten die Polizisten außerdem Verpackungsmaterial und weiteres Kokain sicher.

Die Polizisten nahmen den Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell