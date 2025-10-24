PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: 63-Jähriger mit 2,68 Promille am Steuer - Führerschein weg und Strafanzeige

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (23.10.) den Führerschein eines 63-jährigen Münsteraners sichergestellt, weil der Mann mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren war.

Zeugenaussagen zufolge fiel der Beschuldigte zunächst durch eine unsichere Fahrweise auf, als er seinen Wagen gegen 15:45 Uhr in eine Autowerkstatt an der Eulerstraße in Gremmendorf lenkte. Als der Münsteraner aus dem Pkw stieg, verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Ein aufmerksamer Zeuge nahm zudem Alkoholgeruch bei dem Mann wahr und verständigte die Polizei.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von 2,68 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Münsteraners sicher und nahmen ihn mit zu einer Polizeiwache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

  • 24.10.2025 – 10:54

    POL-MS: Ladendiebstahl in der Ludgeristraße - Drei Männer vorläufig festgenommen

    Münster (ots) - Am Donnerstagabend (23.10., 18:32 Uhr) haben Polizeibeamte drei Männer im Alter von 30, 22 und 23 Jahren nach einem Bandendiebstahl vorläufig festgenommen. Ladendetektive beobachteten die drei Männer in einem Geschäft an der Ludgeristraße, wie diese bei mehreren Parfums von insgesamt vierstelligem Wert die Sicherungen entfernten und diese dann in ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:36

    POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Coerde - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Mittwochabend (22.10.) zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marienburgstraße in Coerde eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten durch ein rückwärtiges Fenster in die Erdgeschosswohnung. Im Inneren ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:01

    POL-MS: Nach Kokain-Verkäufen im Bahnhofsumfeld - 26-Jähriger vorläufig festgenommen

    Münster (ots) - Am Montag (20.10., 15:56 Uhr) haben Polizeibeamte im Bereich des Berliner Platzes einen mutmaßlichen Drogendealer nach mehreren Kokain-Verkäufen festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 26-Jährigen. Er steht im Verdacht, mehrfach im Bereich des Hauptbahnhofs Münster mit Kokain gehandelt zu haben. Bei der ...

    mehr
