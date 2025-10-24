Polizei Münster

POL-MS: 63-Jähriger mit 2,68 Promille am Steuer - Führerschein weg und Strafanzeige

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (23.10.) den Führerschein eines 63-jährigen Münsteraners sichergestellt, weil der Mann mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren war.

Zeugenaussagen zufolge fiel der Beschuldigte zunächst durch eine unsichere Fahrweise auf, als er seinen Wagen gegen 15:45 Uhr in eine Autowerkstatt an der Eulerstraße in Gremmendorf lenkte. Als der Münsteraner aus dem Pkw stieg, verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Ein aufmerksamer Zeuge nahm zudem Alkoholgeruch bei dem Mann wahr und verständigte die Polizei.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von 2,68 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Münsteraners sicher und nahmen ihn mit zu einer Polizeiwache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell