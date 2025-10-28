PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Täter nach Raub auf der Promenade flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.10., 23:40 Uhr) sind zwei bisher Unbekannte einem 25-Jährigen und seinem Begleiter auf der Promenade gefolgt und haben ihm sein Portemonnaie geraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der Mann und sein Begleiter auf der Promenade zwischen der Windthorststraße und der Ludgeristraße, als sie bemerkten, dass ihnen zwei Unbekannte folgten. Der 25-Jährige forderte die Unbekannten auf, dies zu unterlassen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und einem der unbekannten Männer. Dabei entwendete der Unbekannte das Portemonnaie des 25-Jährigen. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Männer zu Fuß über die Promenade in Richtung Windthorststraße.

Der 25-Jährige und sein Begleiter beschrieben einen der beiden Unbekannten als circa 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er soll von normaler bis schlanker Statur sein, kurze Haare und eine "dunklere" Hautfarbe haben. Der Gesuchte sprach akzentfrei Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt eine beige Kapuzenjacke. Der zweite Flüchtige soll circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt sein. Er soll eine "normale" Statur und eine "helle" Hautfarbe haben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Vollbart und eine schwarze Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Männern machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

