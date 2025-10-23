Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 3,4 Promille: Betrunkener Mann belästigt Fahrgäste und attackiert Zugbegleiter im Metronom-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein völlig betrunkener Mann (m. 28) am 22.10.2025 in einem fahrenden Metronom-Zug auf der Fahrt von Lüneburg nach Hamburg mehrere Fahrgäste grundlos belästigt und bepöbelt haben. Ein Zugbegleiter soll den deutschen Staatsangehörigen aufgefordert haben sein Fehlverhalten einzustellen und einen Fahrtausschluss angedroht haben.

"Der 28-Jährige soll die Aufforderung mit einem heftigen und schmerzhaftem "Stampftritt" auf den Fuß des Zugbegleiters quittiert haben. Daraufhin forderte der Geschädigte Metronom-Mitarbeiter zur Unterstützung eine Streife der Bundespolizei an."

Nach Einfahrt des Metronom - Zuges gegen 22.00 Uhr im Bahnhof Hamburg Harburg konnte der Tatverdächtige sowie weitere Zeugen vor Ort durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt werden.

"Der Beschuldigte wirkte zeitlich und örtlich völlig desorientiert und war offensichtlich stark alkoholisiert. Der Mann wurde zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,41 Promille."

Eine angeforderte Ärztin stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Beschuldigten fest. Anschließend bekam der 28-Jährige in einer Gewahrsamszelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder "wegefähig" entlassen.

"Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Vollrausch -§323a StGB- und Körperverletzung) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt."

Hinweis: Der geschädigte Zugbegleiter klagte zwar über Fuß-Schmerzen, lehnte aber eine RTW - Versorgung vor Ort ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell