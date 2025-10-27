Polizei Münster

POL-MS: Aggressives Verhalten im Bus - 43-Jährige greift Polizisten an

Münster (ots)

Eine polizeibekannte 43-jährige Frau aus Münster hat sich am Sonntagabend (26.10., 19:25 Uhr) in einem Bus der Linie 1 aggressiv gegenüber einer 20-Jährigen verhalten, die hinzugerufenen Polizisten beleidigt und auch körperlich angegriffen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die 20-Jährige in dem Bus eine Fahrgastbefragung durchgeführt. Als sie die 43-Jährige ansprach, reagierte diese aggressiv. Im Verlauf der Fahrt kam es zu weiteren Aggressionen gegenüber der 20-Jährigen, die daraufhin die Polizei verständigte. Als die Beamten an einer Bushaltestelle an der Hammer Straße hinzukamen, beleidigte die 43-Jährige auch die Polizisten, kam aber deren Aufforderung, den Bus zu verlassen, nach.

Die 43-Jährige verweigerte anschließend die Befragung durch die Beamten. Sie leistete körperlichen Widerstand bei der Feststellung ihrer Personalien und beleidigte die Beamten mit verschiedensten Schimpfwörtern. Da sie sich nicht beruhigen ließ und sich weiterhin aggressiv verhielt, brachten die Beamten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Während der Fahrt dorthin leistete sie Widerstand und beleidigte die Beamten. Sie versuchte, einen der Polizisten zu treten und nach seiner Dienstwaffe zu greifen. Als der Beamte dies abwehrte, biss die 43-Jährige in seinen Handschuh.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte die mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Münsteranerin. Die 43-Jährige erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Sowohl die eingesetzten Beamten als auch die 43-Jährige blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell