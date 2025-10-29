PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Tödlicher Unfall auf der Steinfurter Straße - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (29.10., 08:40 Uhr) ist eine 69-jährige Fahrradfahrerin auf der Steinfurter Straße in Nienberge von dem Pkw einer 60-jährigen Frau erfasst und tödlich verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 69-jährige Münsteranerin mit ihrem Fahrrad den Radweg rechts der Steinfurter Straße in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig fuhr die 60-jährige Pkw-Fahrerin auf der Steinfurter Straße in die gleiche Richtung. Zwischen der Altenberger Straße und dem Kreisverkehr auf Höhe der Straße Haus Uhlenkotten versuchte die Radfahrerin, die Steinfurter Straße zu überqueren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Die 69-jährige Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Straßenabschnitt von der Altenberger Straße auf Höhe der Hülshoffstraße bis zum Kreisverkehr auf der Steinfurter Straße war bis 12:20 Uhr voll gesperrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

