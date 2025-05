Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bendorf - Polizeieinsatz in der Moschee Bendorf

Koblenz (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Moschee in der Concordiastraße Bendorf. Etwa gegen 18.50 Uhr betrat eine 30-jährige, mit zwei Messern bewaffnete Person die Moschee, die zu diesem Zeitpunkt von wenigen Personen besucht war.

Die genauen Abläufe innerhalb der Moschee bedürfen der weiteren Aufklärung. Offensichtlich konnte die Person durch Besucher zum freiwilligen Ablegen bzw.zur Herausgabe der Messer bewogen werden. Die Person trat unbewaffnet vor die Moschee und konnte Polizeikräften in Gewahrsam genommen werden. Durch den Vorfall wurde keine Person verletzt.

Nach derzeitigem Stand dürfte nicht von einer extremistischen oder religiösen Motivation auszugehen sein. Vielmehr dürfte eine persönliche Motivlage der Auslöser gewesen sein. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen.

Wir bitten um Verständnis, dass derzeit keine ergänzenden Angaben gemacht werden können. Das Polizeipräsidium Koblenz berichtet am Mittwoch unaufgefordert nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell