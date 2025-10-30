PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf Lazarettstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Zeugen, die am Freitag (24.10.) gegen 15:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Lazarettstraße beobachtet haben.

Eine aufmerksame Bürgerin hatte die Polizei alarmiert, weil sie an einem parkenden Fahrzeug Beschädigungen festgestellt hatte. Zwei bislang unbekannte Passanten berichteten ihr, einen Unfall beobachtet zu haben, bei dem ein Pkw das nun beschädigte Fahrzeug touchiert und sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernt habe. Die Augenzeugen verließen die Unfallstelle jedoch, bevor die Beamten eintrafen.

Daher bittet die Polizei die zwei Passanten sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

