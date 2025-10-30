Polizei Münster

POL-MS: Nach Unfall an der Straße Wilkinghege flüchtig - Polizei sucht Autofahrer

Münster (ots)

Am Sonntagvormittag (26.10., 10:30 Uhr) ist es auf der Straße Wilkinghege/Ecke Helmholzstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Die Polizei sucht nun nach einem der beiden Beteiligten.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Straße Wilkinghege in Richtung Westhoffstraße, als ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug in einer Kurve auf seine Fahrbahn geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 33-jährige Münsteraner nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich nach Angaben des 33-Jährigen um ein schwarzes Auto der Marke Volkswagen handeln.

Die Polizei bittet den unbekannten Autofahrer und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

