POL-MS: Schmuck, Geschirr und Elektronikartikel sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Münster (ots)

Polizisten haben Ende Oktober (23.10.) bei einer Wohnungsdurchsuchung und der Festnahme eines Tatverdächtigen verschiedene Gegenstände wie Schmuck, Geschirr und Elektronikartikel sichergestellt.

Nach bisherigen Ermittlungen könnten diese Gegenstände aus Einbrüchen stammen. Die Tatorte der Einbrüche könnten dabei vermutlich im Raum Dülmen oder Münster liegen. Wer kann Angaben zu Eigentümern machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

