Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht an der Piusallee - Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.10., 08:20 Uhr) ist es an der Piusallee in Höhe der Holsteinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Rollerfahrerin und einem unbekannten Fahrradfahrer gekommen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Fahrradfahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 25-jährige Rollerfahrerin die Holsteinstraße in Richtung Piusallee, während der unbekannte Fahrradfahrer parallel auf dem Radweg ebenfalls die Holsteinstraße in Richtung Piusallee fuhr. Der Fahrradfahrer fuhr von dem Radweg runter, um die Straße zu queren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 25-Jährige aus und stürzte. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Nach Angaben der Rollerfahrerin soll es sich bei dem unbekannten Fahrradfahrer um einen Mann im Alter von circa 25 Jahren mit langen, glatten Haaren handeln. Zum Unfallzeitpunkt trug dieser Kopfhörer.

Die Polizei bittet den unbekannten Fahrradfahrer und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell