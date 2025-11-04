POL-MS: Mit 1,4 Promille und in Schlangenlinien auf der A 43 - Polizist meldet im Feierabend alkoholisierten Autofahrer
Münster / Lavesum (ots)
Ein aufmerksamer Polizeibeamter hat am Montagnachmittag (03.11., 14:42 Uhr) in seiner Freizeit einen alkoholisierten Autofahrer auf der Autobahn 43 gemeldet.
Nach Angaben des Beamten fiel ihm der 42-Jährige auf der A 43 in Richtung Wuppertal aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Fahrer des Fords sei mehrfach in Schlangenlinien gefahren und habe beinahe die Mittelschutzplanke touchiert.
Hinzugerufene Einsatzkräfte stoppten den 42-jährigen Autofahrer auf einem Rastplatz der A 43 im Bereich Lavesum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein des 42-Jährigen sicher.
Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.
