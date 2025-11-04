Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Autofahrer kollidiert mit Baum

Münster (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.11., 02:20 Uhr) ist ein 21-jähriger Renault-Fahrer unter Alkoholeinfluss auf der Havixbecker Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 21-jährige Münsteraner die Straße in Richtung Roxel und kam in einer Rechtskurve in Höhe des Einmündungsbereichs der Hohenholter Straße von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er frontal mit einem Baum, prallte ab und blieb quer auf der Havixbecker Straße stehen. Aufgrund der starken Beschädigung war der Pkw-Führer im Fahrzeug eingeklemmt. Dabei wurde er schwer verletzt. Ersthelfer konnten ihn noch vor Eintreffen der Rettungskräfte befreien.

Da ein Verdacht auf Trunkenheit bestand, entnahm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Dem 21-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell