Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (13.11.2025) zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in der Breitwiesenstraße in Gerlingen in eine Gaststätte ein. Mutmaßlich hebelten sie hierzu die Eingangstüre des Lokals auf. In der Gaststätte brachen sie mehrere Spielautomaten auf und erbeuteten rund 900 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 600 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gerlingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

