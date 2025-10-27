Polizei Düren

POL-DN: Brand auf Firmengelände in Vettweiß

Vettweiß (ots)

Auf dem Innenhof einer Firma Am Mersheimer Graben geriet am Samstag (25.10.2025) Verpackungsmaterial in Brand.

Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Brand auf dem Firmengelände gerufen. Die Löschgruppen Gladbach, Jakobwüllesheim, Soller, Kelz und das Feuerwehrtechnische Zentrum waren bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell