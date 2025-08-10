Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Böhl-Iggelheim mit seinem Kleinkraftrad die L532 von Haßloch nach Böhl-Iggelheim. Im Bereich des Kreisverkehrs Haardtstraße kam der Fahrer ohne fremdes Zutun zu Fall. Dies wurde von Zeugen beobachtet. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, ihm sei plötzlich schwindelig gewesen. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Da der Mann zur Versorgung seiner leichten Verletzungen sowieso ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde, begleiteten die Beamten kurzerhand den Transport und ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

