PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025 gegen 11:00 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Böhl-Iggelheim mit seinem Kleinkraftrad die L532 von Haßloch nach Böhl-Iggelheim. Im Bereich des Kreisverkehrs Haardtstraße kam der Fahrer ohne fremdes Zutun zu Fall. Dies wurde von Zeugen beobachtet. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, ihm sei plötzlich schwindelig gewesen. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Da der Mann zur Versorgung seiner leichten Verletzungen sowieso ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde, begleiteten die Beamten kurzerhand den Transport und ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 12:31

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Restaurant

    Dudenhofen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Speyerer Straße in Dudenhofen. Unbekannter Täter drückte auf der rückwärtigen Seite des Anwesens ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Restaurants. Anschließend verließ der Täter das Anwesen wieder auf selben Weg. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:22

    POL-PDLU: Autofahrer mit Alkohol in der Heßheimer Straße unterwegs

    Frankenthal (ots) - Am 09.08.2025, gegen 04:10 Uhr, wurde in der Heßheimer Straße ein 27-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der 0,5 Promille-Grenze. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:20

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Strandbad -Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Im Zeitraum vom 07.08.2025, gegen 21:30 Uhr bis zum 08.08.2025, gegen 09:50 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Am Strandbad in Frankenthal. Eine bisher unbekannte Person beschädigte wahrscheinlich beim Vorbeifahren in Richtung Frankenstraße die Außenspiegel von drei Autos, die dort parkten. Anschließend verließ der unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren