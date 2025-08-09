Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Restaurant

Dudenhofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Speyerer Straße in Dudenhofen. Unbekannter Täter drückte auf der rückwärtigen Seite des Anwesens ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Restaurants. Anschließend verließ der Täter das Anwesen wieder auf selben Weg. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden beträgt ca. 400EUR.

Wer hat im oben genannten Zeitraum an der genannten Tatörtlichkeit den Vorfall beobachtet, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

