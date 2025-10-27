POL-DN: Einbruch in Spielkasino
Niederzier (ots)
In Huchem-Stammeln entwendeten Unbekannte am Samstag, 25.10.2025, Geld aus Spielautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter hatten sich gegen 03:30 Uhr gewaltsam durch den Hintereingang Zutritt zu dem Spielkasino in der Straße Rurbenden verschafft. Im Inneren brachen sie mehrere Automaten auf und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten durch den Hintereingang. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.
