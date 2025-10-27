PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Spielkasino

Niederzier (ots)

In Huchem-Stammeln entwendeten Unbekannte am Samstag, 25.10.2025, Geld aus Spielautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hatten sich gegen 03:30 Uhr gewaltsam durch den Hintereingang Zutritt zu dem Spielkasino in der Straße Rurbenden verschafft. Im Inneren brachen sie mehrere Automaten auf und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten durch den Hintereingang. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

