Polizei Düren

POL-DN: Betrunken über Kreisverkehr gefahren

Nörvenich (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Samstagabend (25.10.2025) der Fahrer eines PKW zu.

Aufgrund durchgeführter Befragungen und der Auswertungen der Spuren vor Ort befuhr der 52-jährige Mann aus Nörvenich, gegen 21:25 Uhr, die L271 aus Richtung Binsfeld kommend in Richtung Frauwüllesheim. Eigenen Angaben zu Folge sei er ein wenig unaufmerksam auf den unmittelbar vor der Ortslage Frauwüllesheim befindlichen Kreisverkehr zugefahren. Hier touchierte er die Umrandung des Kreisels und "flog" mit seinem PKW geradeaus über diesen. Das Fahrzeug kam auf einer hinter dem Kreisverkehr liegenden Grünfläche zum Stehen. Durch diesen Vorgang lösten alle im Fahrzeug befindlichen Airbags aus. Das Fahrzeug wurde insgesamt erheblich beschädigt. Es musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die eingesetzten Polizisten stellten den Führerschein sicher, fertigten eine Verkehrsunfallanzeige und leiteten damit ein Ermittlungsverfahren wegen einer alkoholbedingten Straßenverkehrsgefährdung ein.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell