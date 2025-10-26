PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Betrunken über Kreisverkehr gefahren

Nörvenich (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Samstagabend (25.10.2025) der Fahrer eines PKW zu.

Aufgrund durchgeführter Befragungen und der Auswertungen der Spuren vor Ort befuhr der 52-jährige Mann aus Nörvenich, gegen 21:25 Uhr, die L271 aus Richtung Binsfeld kommend in Richtung Frauwüllesheim. Eigenen Angaben zu Folge sei er ein wenig unaufmerksam auf den unmittelbar vor der Ortslage Frauwüllesheim befindlichen Kreisverkehr zugefahren. Hier touchierte er die Umrandung des Kreisels und "flog" mit seinem PKW geradeaus über diesen. Das Fahrzeug kam auf einer hinter dem Kreisverkehr liegenden Grünfläche zum Stehen. Durch diesen Vorgang lösten alle im Fahrzeug befindlichen Airbags aus. Das Fahrzeug wurde insgesamt erheblich beschädigt. Es musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die eingesetzten Polizisten stellten den Führerschein sicher, fertigten eine Verkehrsunfallanzeige und leiteten damit ein Ermittlungsverfahren wegen einer alkoholbedingten Straßenverkehrsgefährdung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:54

    POL-DN: Polizeiliche Bilanz nach Sturmtief

    Kreis Düren (ots) - Zwischen Donnerstagmittag (23.10.2025) und Freitagmorgen (24.10.2025) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Düren zu insgesamt 23 witterungsbedingten Sachverhalten. In den meisten Fällen handelte es sich um Gefahrenstellen wie umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste oder auf die Fahrbahn gewehte Bauzäune (insgesamt 20 Einsätze). Darüber hinaus wurden zwei Verkehrsunfälle gemeldet - ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:53

    POL-DN: Fahrerin prallt gegen geparkten Pkw

    Hürtgenwald (ots) - Am Donnerstagmorgen (23.10.2025) kam es gegen 8 Uhr auf der Kallstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Hürtgenwald befuhr die Kallstraße aus Fahrtrichtung Brandenberg in Richtung Zerkall. Dabei schätzte sie nach ersten Erkenntnissen den Abstand zu einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw falsch ein. In der Folge kam es zur Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren