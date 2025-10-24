Polizei Düren

POL-DN: Polizeiliche Bilanz nach Sturmtief

Kreis Düren (ots)

Zwischen Donnerstagmittag (23.10.2025) und Freitagmorgen (24.10.2025) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Düren zu insgesamt 23 witterungsbedingten Sachverhalten.

In den meisten Fällen handelte es sich um Gefahrenstellen wie umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste oder auf die Fahrbahn gewehte Bauzäune (insgesamt 20 Einsätze). Darüber hinaus wurden zwei Verkehrsunfälle gemeldet - einer davon stellte sich jedoch im Nachhinein als kein tatsächlicher Unfall heraus. Beim zweiten Unfall ist die Schadenshöhe bislang unbekannt. Verletzt wurde niemand. Zudem kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem eine Mülltonne gegen einen Pkw geweht wurde - es entstand kein Sachschaden. Lediglich bei acht der 23 Einsätze war ein Einschreiten der Polizei vor Ort erforderlich. In den übrigen Fällen informierten Bürgerinnen und Bürger die Kreisleitstelle, ohne dass ein Einsatz der Polizei notwendig wurde.

Bis auf eine gemeldete Gefahrenstelle in Aldenhoven-Pattern lagen alle betroffenen Örtlichkeiten im Bereich der Polizeiwachen Düren und Kreuzau.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell