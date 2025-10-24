PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Polizeiliche Bilanz nach Sturmtief

Kreis Düren (ots)

Zwischen Donnerstagmittag (23.10.2025) und Freitagmorgen (24.10.2025) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Düren zu insgesamt 23 witterungsbedingten Sachverhalten.

In den meisten Fällen handelte es sich um Gefahrenstellen wie umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste oder auf die Fahrbahn gewehte Bauzäune (insgesamt 20 Einsätze). Darüber hinaus wurden zwei Verkehrsunfälle gemeldet - einer davon stellte sich jedoch im Nachhinein als kein tatsächlicher Unfall heraus. Beim zweiten Unfall ist die Schadenshöhe bislang unbekannt. Verletzt wurde niemand. Zudem kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem eine Mülltonne gegen einen Pkw geweht wurde - es entstand kein Sachschaden. Lediglich bei acht der 23 Einsätze war ein Einschreiten der Polizei vor Ort erforderlich. In den übrigen Fällen informierten Bürgerinnen und Bürger die Kreisleitstelle, ohne dass ein Einsatz der Polizei notwendig wurde.

Bis auf eine gemeldete Gefahrenstelle in Aldenhoven-Pattern lagen alle betroffenen Örtlichkeiten im Bereich der Polizeiwachen Düren und Kreuzau.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
  • 24.10.2025 – 10:53

    POL-DN: Fahrerin prallt gegen geparkten Pkw

    Hürtgenwald (ots) - Am Donnerstagmorgen (23.10.2025) kam es gegen 8 Uhr auf der Kallstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Hürtgenwald befuhr die Kallstraße aus Fahrtrichtung Brandenberg in Richtung Zerkall. Dabei schätzte sie nach ersten Erkenntnissen den Abstand zu einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw falsch ein. In der Folge kam es zur Kollision ...

  • 23.10.2025 – 11:42

    POL-DN: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Mittwochmorgen (22.10.2025) kam es gegen 07:45 Uhr an der Einmündung Brückenstraße / Blücherstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 56-jähriger Dürener, mit seinem Pkw von der Blücherstraße in die Brückenstraße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 30-jährigen Radfahrer aus Düren, ...

  • 23.10.2025 – 11:40

    POL-DN: Streit zwischen Fußgänger und Rollerfahrer - Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Dienstagnachmittag (21.10.2025) kam es gegen 16:45 Uhr auf der Schützenstraße in Düren zu einem Streit zwischen einem Rollerfahrer und einem Fußgänger. Der Vorfall beschäftigt nun das Verkehrskommissariat der Polizei Düren. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 58-jähriger Mann aus Düren die Schützenstraße in Höhe des dortigen Parkhauses ...

