Polizei Düren

POL-DN: Streit zwischen Fußgänger und Rollerfahrer - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.10.2025) kam es gegen 16:45 Uhr auf der Schützenstraße in Düren zu einem Streit zwischen einem Rollerfahrer und einem Fußgänger. Der Vorfall beschäftigt nun das Verkehrskommissariat der Polizei Düren.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 58-jähriger Mann aus Düren die Schützenstraße in Höhe des dortigen Parkhauses überqueren, als es zunächst zu einem verbalen Streit mit einem 65-jährigen Dürener kam, der mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Kölnstraße unterwegs war. In Höhe der Kreuzung Schützenstraße / Kölnstraße kam es anschließend zu einer Auseinandersetzung, bei der der Fußgänger nach eigenen Angaben von dem Rollerfahrer angefahren wurde. Der Fußgänger blieb unverletzt. Der genaue Ablauf des Geschehens ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der 02421 949-5218 bei der zuständigen Sachbearbeiterin zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Polizei unter der 02421 949-0 zu erreichen.

